Sono state viste stamani, intorno alle sette del mattino: un oriundo Siciliano di Donnalucata, il signor Sergio Buscema (che ha anche un passato da pescatore) ha saputo riconoscere delle strane tracce provenienti dal mare, in entrata e in uscita e non ho avuto dubbi: si trattava proprio di una tartaruga marina che aveva deposto le proprie uova nella spiaggia di Donnalucata. L’uomo ha immediatamente avvisato la capitaneria di porto che è intervenuta prontamente anche con un nucleo di volontari della protezione animale, insieme alla dottoressa Prato. I volontari hanno circondato e recintato l’area, che è stata messa al riparo da occhi discreti e da eventuali pericoli. Adesso, fino alla schiusa, le uova saranno custodite dai volontari.