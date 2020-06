Si riparte. L’attività velica agonistica a livello zonale riscalda i motori. Nella provincia iblea, sarà il porto turistico di Marina di Ragusa a ospitare, nei giorni 17, 18 e 19 luglio, la terza prova del campionato zonale classi Laser. Ad occuparsi dell’organizzazione logistica sarà il Circolo velico Kaucana nel contesto di un evento destinato a richiamare nella frazione rivierasca del capoluogo più di sessanta atleti provenienti da tutta la Sicilia, assieme a tecnici, accompagnatori e dirigenti delle società sportive partecipanti. La ripartenza riguarda anche gli atleti più piccoli della classe Optimist che saranno impegnati il 9 e il 10 luglio a Marsala mentre il 25 e il 26 luglio sono in programma ad Augusta le selezioni zonali ai campionati italiani. Il Circolo velico Kaucana prenderà parte a queste competizioni con i propri atleti con l’obiettivo di ottenere risultati importanti. Intanto, domani e domenica si terrà il Vela Day, manifestazione a livello nazionale alla quale, come ogni anno, il Cvk ha aderito. Le porte della struttura che insiste lungo la spiaggia di Caucana saranno aperte tutto il giorno. In più, il Cvk sarà presente al porto turistico di Marina di Ragusa, sempre domani e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. In questa circostanza, gli istruttori federali Fiv faranno conoscere a tutti gli interessati le principali caratteristiche dello sport della vela e faranno effettuare una simulazione a tutti coloro che si dimostreranno interessati. Domenica scorsa, intanto, il Circolo velico Kaucana è stato presente alla 76esima assemblea annuale convocata allo Sporting village di Palermo per le società affiliate alla Federazione italiana vela della Sicilia (VII zona). Il Cvk, rappresentato dal presidente Giuseppe Causapruno, è stato premiato, dal presidente della VII zona Fiv, Francesco Zappulla, perché ritenuto tra i migliori cinque circoli siciliani per l’attività di promozione della vela giovanile e per il progetto “Velascuola”, in entrambi i casi con riferimento all’anno 2019, che hanno fatto registrare un grande successo in termini di partecipanti. Una bella soddisfazione per tutti i rappresentanti del Circolo che si sono impegnati nel portare avanti questi progetti che si prefiggono di trasmettere la passione della vela alle più giovani generazioni.