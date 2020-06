Il Comando della Polizia Municipale rende note le strade in cui, dal 27 giugno all’11 luglio, potranno essere effettuati i controlli della velocità con apparecchiatura “Telelaser”, al fine di tutelare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti.

Sabato 27 Giugno

Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia, Via M. Calabrese;

Domenica 28 Giugno

Via Portovenere, Via Cervia, Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo;

Lunedì 29 Giugno

Via Cervia, Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere;

Martedì 30 Giugno

Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia;

Mercoledì 1 Luglio

Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia, S.P. 25 c.da Camemi (centro abitato);

Giovedì 2 Luglio

Via Portovenere, Via Cervia, S.P. 25 c.da Camemi (centro abitato), Via M. Calabrese;

Venerdì 3 Luglio

Via Cervia, Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere;

Sabato 4 Luglio

Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia;

Domenica 5 Luglio

Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia, Via M. Calabrese;

Lunedì 6 Luglio

Via Portovenere, Via Cervia, Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo;

Martedì 7 Luglio

Via Cervia, Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo, S.P. 25 c.da Camemi (centro abitato);

Mercoledì 8 Luglio

Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, S.P. 25 c.da Camemi (centro abitato);

Giovedì 9 Luglio

Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia, Via M. Calabrese;

Venerdì 10 Luglio

Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia;

Sabato 11 Luglio

Via Portovenere, Via Cervia, Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo;