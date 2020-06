“L’epidemia da coronavirus che ci ha colpiti ha suscitato in molti operatori pastorali e membri della comunità cristiana diverse domande (pastorali, spirituali, operative). Ma già da prima dell’emergenza, ponendosi a servizio dei percorsi formativi che sono stati intrapresi, l’Ufficio nazionale della Pastorale della salute ha proposto alcuni appuntamenti di aggiornamento e formazione attraverso collegamenti online”. A dirlo è il direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute della diocesi di Ragusa, don Giorgio Occhipinti, il quale precisa che “ora tali momenti formativi vengono messi a disposizione di tutti quanti possano essere interessati, attraverso una pubblicazione organizzata nel canale YouTube dedicato alla formazione continua in pastorale della salute”. Intanto, martedì 30 giugno sarà proposto il quinto webinar formativo e di aggiornamento proposto dall’ufficio nazionale per la Pastorale della salute sul tema “Salvifici Doloris: il Vangelo della sofferenza”. “A tenere la lezione – spiega don Occhipinti – sarà padre Carmine Arice, ssc – Superiore generale della società dei sacerdoti del Cottolengo e padre della piccola casa della divina Provvidenza. L’appuntamento è per il 30 dalle 15 alle 17. I destinatari sono cappellani e assistenti spirituali, operatori pastorali della salute, ministri straordinari della comunione, operatori sanitari, responsabili e collaboratori degli uffici e delle consulte diocesane di pastorale della salute”. La lezione sarà fruibile online, tramite computer con connessione ad internet. La partecipazione al corso è gratuita ma è necessario iscriversi online. Per informazioni è possibile collegarsi sul sito internet www.salute.chiesacattolica.it oppure contattare la segreteria dell’ufficio nazionale allo 06.66398477.