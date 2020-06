E’ scomparso dal 23 giugno da Ispica Carmelo Distefano. L’uomo è scomparso dalla sua abitazione di via del Carmine. Da alcune ore la Prefettura di Ragusa, i Carabinieri e la polizia locale di Ispica stanno lavorando affinché la vicenda possa chiudersi in fretta ed in poche ore.

Carmelo Distefano manca da casa già da quattro giorni. Si presume si tratti di un allontanamento volontario ma l’uomo ha bisogno di cure. Chiunque lo veda è pregato di rivolgersi alle forze dell’ordine.