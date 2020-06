L’identità dell’Hospice e la cura pastorale del malato alla fine della vita terrena. E’ il tema del webinar proposto dall’ufficio nazionale per la Pastorale della salute e rilanciato dall’ufficio diocesano di Ragusa nel contesto di un progetto di formazione per Hospice attraverso corsi online gratuiti dedicati. “I destinatari – sottolinea il direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa, don Giorgio Occhipinti – sono principalmente i quadri intermedi degli Hospice cattolici e di ispirazione cristiana. Il percorso formativo è mirato ad accompagnare il percorso professionale, umano e spirituale di chi quotidianamente è chiamato a dare sollievo al malato terminale e alla sua famiglia, a partire dalla condizione residenziale del paziente”. Le lezioni si svolgono il mercoledì dalle 15 alle 17. Domani, mercoledì 1 luglio, a relazionare sarà Marianna Maglio dell’Hospice “Casa Betania” Card. Panico di Tricase, in provincia di Lecce. Sullo stesso argomento, poi, è già in programma, l’8 luglio, un altro intervento, sempre agli stessi orari, con relatore Tommaso Fusaro della fondazione Opera Ss. Medici di Bitonto, in provincia di Bari. La partecipazione ai corsi, senza crediti Ecm, è gratuita ma è necessario iscriversi online. Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell’ufficio nazionale allo 06.66398.477 oppure inviare una mail a [email protected]