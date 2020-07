L’Azienda Sanitaria di Ragusa è stata autorizzata dall’Assessorato regionale alla salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica – ad attivare il servizio di Guardia Medica Turistica, per la stagione 2020, dal 1° luglio al 15 settembre.

Sono dieci le postazioni di Guardia medica attiva che garantiranno assistenza tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 20.00 e precisamente nelle località balneari di:

Cava D’Aliga, Donnalucata, Marina di Pozzallo, Scoglitti, Marina di Acate, Marina di Modica, Marina di Ragusa, Punta Braccetto, Santa Maria del Focallo e Casuzze.

Inoltre, quest’anno l’Asp di Ragusa, in aggiunta alle ambulanze del SEUS 118, ha attivato un servizio aggiuntivo, sempre con decorrenza dal 1 luglio al 15 settembre, dalle ore 8.00 alle 20.00, di ambulanze così dislocate nelle sedi di:

Punta Braccetto, Santa Maria del Focallo, Marina di Acate e Cava D’Aliga.

Un’organizzazione del servizio di Guardia medica che, già lo scorso anno, ha consentito di realizzare in pieno gli obiettivi prefissati.

In provincia di Ragusa il periodo di massima densità turistica nelle località balneari si regista nei mesi di luglio e agosto e considerato che le condizioni dell’anno 2020 sono sostanzialmente immutate, tranne per alcuni contatti telefonici, di seguito elencati, l’Asp ha ritenuto opportuno, anche per la prossima stagione 2020, applicare lo stesso modello organizzativo.

Infine, in relazione alla situazione emergenziale da Covid-19, quest’anno è stato organizzato un ulteriore incontro di formazione per i medici incaricati, al fine di fornire elementi utili per una proficua, quanto efficace, gestione dell’assistenza sanitaria nelle sedi di Guardia medica turistica.