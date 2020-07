Ha lottato e ha combattutto contro la malattia, ma Salvatore D’Angelo ci ha lasciati troppo presto. Aveva appena 59 anni e un male incurabile l’ha portato via. Chiaramonte è in lutto per la prematura scomparsa di Salvatore, un uomo conosciutissimo essendo lo storico titolare del locale “La Loggia”, famoso anche fuori Chiaramonte. Il locale, da sempre gestito in famiglia, negli anni è diventato un punto di riferimento per tante persone: da semplice bar è diventato anche un ottimo ristorante.

La scomparsa di Salvatore D’Angelo ha lasciato l’intera comunità chiaramontana senza parole, e con un grande dolore. I funerali si svolgeranno domani.

Ai familiari, ai figli, alla moglie, le più sentite condoglianze dell’intera redazione di Giornale Ibleo e dell’editore Nitto Rosso.