Viale Colajanni a Ragusa nel più assoluto degrado. Il verde alla base degli alberi è nuovamente abbondante, nonostante una recente manutenzione, ma il degrado del marciapiede e dell’inferriata è massimo.

L’inferriata, in più punti risulta totalmente arrugginita, addirittura alcune parti sono sostituite da transenne, le condizioni del marciapiede non consentono un passaggio in sicurezza per anziani, mamme con le carrozzelle, mentre per i diversamente abili il passaggio risulta impossibile.

Uno stato di degrado totale, di abbandono, che necessita di un sollecito intervento degli assessorati competenti per mantenere un minimo di decoro in città. La denuncia arriva dai vertici di Territorio.