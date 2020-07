Prende il via martedì 7 luglio la riattivazione delle zone blu, ovvero la sosta a pagamento nell’area del centro della città. Per l’abitato di Vittoria le zone blu sono comprese nel quadrilatero racchiuso tra le vie dei Mille, via Gaeta, via Firenze e via San Martino.

Le strisce blu saranno attive secondo il seguente orario, valido per l’intero anno: dal lunedì al sabato (escluso festivi) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

La tariffa applicata è la seguente: 1 ora = € 0,70; 1/2 ora = € 0,35; 15 m. = € 0,15

Si precisa che sono previsti fino a 10 minuti di sosta di tolleranza, ai fini del pagamento del ticket, per consentire il tempo utile necessario al conducente di raggiungere il parcometro più vicino e fare ritorno al veicolo in sosta.

I parcometri consentono il pagamento con monete di diverso taglio, tessere prepagate, bancomat, carte di credito o utilizzando smartphone, Iphone, Android e Windows Mobile mediante l’applicazione mobile (Easy Park) per il pagamento reale della sosta.

La ditta che gestirà il servizio è la Parknet s.r.l.

Per il rilascio degli abbonamenti gli interessati potranno rivolgersi alla sede di Vittoria della Parknet s.r.l. in via Garibaldi n. 1 oppure chiamare al seguente recapito telefonico 3392007561 o inviare una mail all’indirizzo [email protected]

A Scoglitti le zone blu verranno attivate prossimamente.