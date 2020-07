Oggi presentata a Scoglitti – lido Mojto -, in conferenza stampa, la seconda edizione di “Mare senza Frontiere 2.0: accessibilità a tutti”.

Presente il Prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza e le massime cariche istituzionali militari. Le Samot di Palermo e Ragusa. Le Organizzazioni di Volontariato. Gli Sponsor. L’invito è stato raccolto anche dai Sindaci della provincia di Ragusa.

A fare gli onori di casa il direttore generale, Angelo Aliquò e il Commissario straordinario del comune di Vittoria, Filippo Dispenza.

Un servizio destinato a persone in condizione di disabilità per accedere, senza barriere architettoniche in spiaggia, in spazi, appositamente adibiti per accogliere, sostenere e soddisfare i bisogni speciali contrastando gli ostacoli che impediscono la regolare fruizione degli arenili.

Il progetto mira alla predisposizione di percorsi funzionali che riguardano l’arrivo nell’aria delle persone in condizioni di disabilità fino al posizionamento negli ombrelloni nell’area predisposta con la presenza di Operatori Socio Sanitari e attrezzature varie.

Consentire a tutti la piena fruizione, durante il periodo estivo (dal 7 luglio al 31 agosto dalle ore 10.00 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle 19.00, dal martedì alla domenica. È escluso il lunedì).

Undici le postazioni, attrezzate, tre in più rispetto alla precedente edizione:

Scoglitti Spiaggia n. 15 Lungomare Lanterna

Marina di Ragusa (piazza Torre)

Marina di Modica e Maganuco

Punta Secca e Casuzze (lido Selene)

Pozzallo (Lido Enrique)

Marina di Acate via Nettuno, angolo lungomare

Marina di Ispica (Lido Otello)

Cava D’Aliga e Sampieri

Novità importante, per l’anno 2020, a causa del Covdi-19, è l’utilizzo di un’apposita l’App “LidoLido” – un software per il monitoraggio dei flussi nelle spiagge libere, nella quale è stato implementato il progetto “Mare Senza Frontiere 2.0”.L’APP è stata creata da Orango, agenzia di Modica, e scelta dall’ASP di Ragusa per informare i cittadini:

– dei tempi e MODALITÀ di EROGAZIONE dei servizi di ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA del progetto “Mare senza frontiere 2.0” volti a favorire l’integrazione dei soggetti diversamente abili nelle attività balneari

– dello stato di affollamento, in tempo reale, delle spiagge libere, allo scopo di incoraggiare comportamenti socialmente responsabili.

Per usufruire del servizio sono stati attivati due numeri di telefono: 0932220814/3457851452 e un indirizzo di posta elettronica [email protected]