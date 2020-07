Un giovane di 32 anni è stato trovato morto in casa a Vittoria. Il corpo del ragazzo è stato trovato da alcuni amici. Secondo quanto si è potuto apprendere, il giovane abitava con i suoi genitori che però non erano in casa al momento della tragedia. Pare si tratti di un amico del vittoriese morto la scorsa settimana. Non è ancora stata stabilita la causa del decesso. Sul posto il medico legale.