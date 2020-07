Si è concluso l’iter di stabilizzazione per alcuni operatori sanitari dell’Azienda Sanitaria di Ragusa, per queste figure si pone fine alla parola precariato.

Nello specifico si tratta di:

44 operatori socio sanitari

5 dirigenti medici pediatri

5 dirigenti medici di medicina generale.

La stabilizzazione che ha riguardato il suddetto personale è perfettamente in linea con quanto previsto nell’Atto Aziendale, approvato dall’Assessorato regionale della Salute e con quanto previsto dalle prescrizioni regionali e nel Decreto Regionale n. 719/19 di adeguamento della Rete Ospedaliera.

Inoltre, è stato rispettato quanto indicato nel fabbisogno del Piano triennale delle assunzioni di personale per gli anni 2019/2021.

«Con queste stabilizzazioni stiamo cercando di superare il precariato, valorizzando così la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Un traguardo molto importante, soprattutto in un periodo eccezionale, non ancora chiuso, come quello del Covid-19, che ha sottoposto, anche la nostra Azienda, a un impegno straordinario che, tuttavia, non ha rallentato minimamente l’attività amministrativa dell’Asp.

Tanti sono stati i provvedimenti necessari e tra questi sicuramente rientrano quelli rivolti alla stabilizzazione del personale precario. Questo risultato valorizza i nostri operatori in servizio e assicura serenità alle loro famiglie.» Il commento della Direzione Generale.