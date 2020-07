Uno scatto della cometa C/2020 F3 Neowise, visibile poco prima dell’alba (anche ad occhio nudo) in direzione Nord-Est a sud della costellazione Auriga. La foto è stata scattata da Filippo Galati, in zona Marina di Modica.

È uno stack di 10 foto eseguito con un tele a 400mm (da Modica) per ammirare meglio il nucleo e la coda

Le comete sono oggetti imprevedibili, la loro luminosità e visibilità può cambiare da un giorno all’altro, quindi meglio non perdersi questi momenti e divulgarli a più persone possibili!

La cometa C/2020 F3 (Neowise) è una cometa scoperta il 27 marzo 2020 dal telescopio spaziale NeoWise (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer), da cui prende il nome.

La Neowise si è avvicinata al Sole passando da sotto il piano dell’eclittica quindi non era osservabile dall’emisfero nord durante la fase di avvicinamento, anche se la soglia della luminosità a occhio nudo è stata oltrepassata il 13 giugno 2020. Il perielio è stato raggiunto – e superato con successo – il 3 luglio 2020 alle 16:19 Ut, e ora la C/2020 F3 si sta allontanando rapidamente dal Sole. La cometa è arrivata ad una distanza minima di 44 milioni di km dalla nostra stella, sopportando una temperatura superficiale di circa 260 °C, ma il nucleo ha retto all’intensa attività di sublimazione e non si è frammentato. Al perielio la velocità della cometa era di 79 km/s, un valore circa 10 volte superiore alla già elevata velocità (per gli standard terrestri) della Stazione spaziale internazionale mentre orbita attorno alla Terra.