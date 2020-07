Sparatoria ieri sera fra vicini di casa in via Diaz, sulla Vittoria-Acate, una zona popolare. La lite è scaturita per futili motivi e uno dei due vicini ha sparato un colpo d’arma da fuoco, ma per fortuna senza colpire nessuno. Non ci sono feriti. L’uomo è stato fermato dai Carabinieri ed è stato portato in caserma per essere interrogato.