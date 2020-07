Questa estate, da giugno ad agosto Legambiente Scicli Kiafura coinvolge i cittadini volontari e collabora con le altre Associazioni della città per mantenere le spiagge pulite e soprattutto per lanciare un messaggio forte ai frequentatori delle spiagge e dei litorali.

“Le nostre spiagge libere sono un bene comune e come cittadini responsabili vogliamo dare il nostro contributo per tenerle pulite e in odine. Senza pensare di sostituirci alle istituzioni, riteniamo che l’esempio dato dai cittadini di buona volontà possa essere contagioso per trasmettere principi di educazione ambientale e rispetto delle regole di civiltà. Regole che in questo caso si traducono nel non sporcare e nell’applicare la raccolta differenziata sulle spiagge, e anche con riferimento al provvedimento regionale Plastic free che riguarda i titolari delle concessioni demaniali e i Comuni che debbono farle rispettare” – dichiara Alessia Gambuzza, presidente del circolo Legambiente Scicli Kiafura – “ Abbiamo iniziato sabato 13 giugno con la pulizia della spiaggia di Micenci a Donnalucata, abbiamo proseguito sabato 27 giugno con la spiaggia di Spinasanta, continueremo domenica 13 luglio alle ore 9, in collaborazione con gli attivissimi volontari del “Comitato di quartiere Bruca”, sulla spiaggia della frazione di Bruca e domenica 2 agosto in collaborazione con la giovanissima e combattiva associazione “Cava D’Aliga d’amare”, alle ore 19, con un Walk and Clean al chiaro di luna piena, presso il Parco extraurbano di Costa di Carro.

“Durante il primo evento di pulizia, svoltosi nella spiaggia di Micenci, insieme ai tanti giovani che hanno partecipato, abbiamo anche svolto il monitoraggio di beach litter, un valido strumento per monitorare lo stato di salute delle nostre spiagge libere, specialmente dopo mesi di mancata pulizia ma anche per verificare un primo impatto che l’emergenza sanitaria in corso ha avuto (e avrà) sull’ambiente, considerata la dispersione di mascherine e guanti che abbiamo già rilevato e denunciato. I dati raccolti sono stati poi trasmessi all’ufficio scientifico nazionale di Legambiente che analizza ed elabora i dati provenienti dai monitoraggi di tutta Italia. “Puliamo il Mondo Summer Edition”, si svolge inoltre con il coinvolgimento dei migranti ospiti nei centri di accoglienza del territorio che, con Legambiente capofila, partecipano al progetto europeo INVOLVE, per realizzare modelli di inclusione tra popolazione locale e migranti attraverso percorsi di volontariato ambientale e culturale.

Un ringraziamento va all’amministrazione comunale per il supporto all’iniziativa”.

Per adesioni e informazioni sull’iniziativa scrivere a [email protected]