La cucina di fine dining firmata da Dario Pandolfo incontra l’alta pasticceria interpretata da uno dei più illustri giovani pastry chef italiani: Andrea Tortora, Maestro Ampi (Accademia Maestri Pasticceri Italiani). Un’occasione unica di confronto, scambio e arricchimento che vedrà nuovamente l’uno accanto all’altro i due amici e colleghi che hanno lavorato insieme al fianco dello chef 3 stelle Michelin Norbert Niederkofler al ristorante “St. Hubertus” a San Cassiano in Badia.

L’appuntamento con la cena a 4 mani che li vedrà protagonisti sotto il cielo stellato di Milazzo presso l’elegante Ristorante Ngonia Bay è per mercoledì 15 luglio prossimo alle ore 20.30. Sarà una serata dedicata a Milazzo e a tutta l’isola in cui si darà il giusto valore e riconoscimento al lavoro dei produttori siciliani e a tutti gli uomini e le donne che hanno scelto di restare nella propria terra, di portare avanti il lavoro dei padri o semplicemente di investire in produzioni di qualità. Gli ortaggi e la frutta a km zero, il pescato locale, la mandorla, il marsala saranno solo alcuni degli ingredienti che troveranno spazio nel raffinato menù da 7 portate pensato dai due chef.

Dare valore alla materia, esaltarne le sue qualità naturali, valorizzarla al meglio per creare piccoli capolavori di gusto è la sintesi del progetto culinario per il quale lo chef Dario Pandolfo è tornato nella sua Milazzo, dopo importanti esperienze fatte in Italia e all’estero. Il progetto di cucina territoriale verrà presentato in occasione della serata in cui la famiglia Calabrese, proprietaria del Boutique Hotel Ngonia Bay, avrà il piacere di ospitare il pastry chef Andrea Tortora che nel 2018 ha conquistato la terza stella Michelin come chef pasticcere e che negli ultimi anni ha ricevuto menzione come miglior pasticcere nelle guide dell’Espresso, del Gambero Rosso e di Identità Golose.

La serata è organizzata in collaborazione con due prestigiosi partners: Martini, simbolo del buon bere made in Italy, azienda fondata nel 1863 e resa famosa dal suo vermouth (di cui la ricetta resta ancora segreta), e La valigia di Bacco, azienda di distribuzione di Rosario Greco che seleziona i migliori vini naturali e biologici realizzati con metodi sostenibili. Quest’ultima proporrà i suoi vini in abbinamento ai piatti.

I posti per partecipare alla serata sono limitati. Prenotazione obbligatoria. Costo della cena comprensiva di vini € 90.