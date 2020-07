Musica, cabaret, sport ma anche cultura, storia e arte. Sono gli ingredienti principali del Modica Summer Fest, il cartellone di eventi estivi che accompagneranno la stagione delle vacanze dei modicani e di quanti sceglieranno il territorio della Contea per trascorrere le proprie serate. Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria ed i severi dettami da rispettare, l’Amministrazione Comunale di Modica è stata capace di organizzare una serie di eventi di tutto rispetto che proseguono così la tradizione degli ultimi anni.

In attesa della presentazione ufficiale del calendario ecco un’anteprima di alcuni degli appuntamenti.

Per quanto riguarda la musica il 22 luglio a Marina di Modica si esibiranno i Magical Dreams Disney, il 5 agosto gli Strike, il 6 agosto appuntamento per i giovanissimi con il cantante Random. Il 9 agosto Gli Anni, cover band degli 883. Il 13 sarà la volta di Mario Incudine, quindi spazio ai Beatles con The Liverpool e alla musica di Giovanni Caccamo il 16 agosto. Nel chiostro di Palazzo S.Domenico invece ben 5 appuntamenti nel mese di agosto con il Vespero Musicale, a cura dell’Associazione Mozart.

Tanto teatro quest’anno grazie alla rassegna organizzata in collaborazione con la Fondazione Garibaldi a S.Giuseppe u Timpuni che porterà all’anfiteatro grandi nomi come Andrea Tidona, Enrico Lo Verso e Pippo Pattavina.

Si riderà con il cabaret de I Sansoni, I Respinti (8/8), il Falsi d’Autore (26/07), Pipitonella (17/08), Matranga e Minafò (21/08).

Imperdibile l’appuntamento con il drive in, che nel piazzale adiacente l’Oasi dei Re porterà nelle auto di ognuno di noi sette film imperdibili.

Ogni evento pubblico prevede la partecipazioni degli spettatori esclusivamente con posti a sedere in base alle vigenti normative di distanziamento sociale.