Ancora sangue sulle strade del ragusano: oggi, intorno alle 13, un centauro di 60 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale che si è verificato in contrada Trebalate, a Modica. Si tratta di uno scontro avvenuto con un’auto. L’uomo è stato subito trasportato in elisoccorso a Catania, al Cannizzaro. Si tratta di un noto imprenditore della città.

Foto: Repertorio