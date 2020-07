Il Comando della Polizia Municipale rende noto che dal 13 al 31 luglio, al fine di tutelare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti, potranno essere effettuati nelle seguenti vie di Marina di Ragusa i controlli della velocità con apparecchiatura “Telelaser”.

Lunedì 13 Luglio

Via Cervia, Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere;

Martedì 14 Luglio

Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia;

Mercoledì 15 Luglio 2020

Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia, S.P. 25 c.da Camemi (centro abitato);

Giovedì 16 Luglio

Via Portovenere, Via Cervia, S.P. 25 c.da Camemi (centro abitato), Via M. Calabrese;

Venerdì 17 Luglio

Via Cervia, Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere;

Sabato 18 Luglio

Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia;

Domenica 19 Luglio

Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia, Via M. Calabrese;

Lunedì 20 Luglio

Via Portovenere, Via Cervia, Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo;

Martedì 21 Luglio

Via Cervia, Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo, S.P. 25 c.da Camemi (centro abitato);

Mercoledì 22 Luglio

Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, S.P. 25 c.da Camemi (centro abitato);

Giovedì 23 Luglio

Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia, Via M. Calabrese;

Venerdì 24 Luglio

Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia;

Sabato 25 Luglio

Via Portovenere, Via Cervia, Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo;

Domenica 26 Luglio

Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia, Via M. Calabrese;

Lunedì 27 Luglio

Via Portovenere, Via Cervia, Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo;

Martedì 28 Luglio

Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia;

Mercoledì 29 Luglio

Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia, S.P. 25 c.da Camemi (centro abitato);

Giovedì 30 Luglio

Via Portovenere, Via Cervia, S.P. 25 c.da Camemi (centro abitato), Via M. Calabrese;

Venerdì 31 Luglio

Via Cervia, Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere;