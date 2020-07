Sarà celebrata domani, giovedì 16 luglio, la solennità del Carmine. Nel santuario ragusano che sorge nella piazza omonima, sono numerose le iniziative liturgiche programmate dai Padri carmelitani scalzi che, pur nel pieno rispetto delle restrizioni anticontagio, hanno voluto che la festa venisse celebrata in maniera intensa sul piano spirituale. Quest’anno, infatti, non ci sarà la tradizionale processione con il simulacro per le vie del centro storico cittadino. Ed ecco perché sono stati predisposti tutta una serie di appuntamenti che si prefiggono, così come è già accaduto in occasione della quindicina del Carmine che ha preso il via a inizio luglio, di mettere in rilievo la devozione che i fedeli nutrono per la Madonna del Monte Carmelo. Domani, quindi, il santuario sarà aperto alle 7 mentre alle 7,30 ci sarà la recita dell’ufficio delle letture e la recita delle lodi. Alle 8,30 è in programma il Rosario mentre alle 9 si terrà la prima celebrazione eucaristica della giornata. Alle 9 e alle 11 sono previste le altre due sante messe della mattina mentre a mezzogiorno è fissata la supplica alla Madonna del Carmine. Dopo la chiusura delle 13, il santuario sarà riaperto alle 15,30 per dare modo ai fedeli di venerare il simulacro. Alle 16,30 ci sarà la recita del Rosario, alle 17 la santa messa e alle 18,30 il vespro. Alle 19, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta. A conclusione è previsto il canto dell’inno Akathistos.

Le celebrazioni proseguiranno anche lunedì 20 luglio, in occasione della festa di Sant’Elia profeta. E, a questo proposito, sabato, 18 luglio, è prevista una escursione alla grotta di Sant’Elia, vallata Scassale, a Ragusa. Si partirà intorno alle 9 e il rientro è previsto per le 12,30 circa. Nella giornata di domani, le sante messe in programma saranno trasmesse anche su Facebook nella pagina “Santuario Madonna del Carmine – Ragusa”.