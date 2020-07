Sarà la Matassa di Ficarra e Picone il film che aprirà giovedi 16 luglio il Drive In presso l’Oasi dei Re a Marina di Modica e con esso ufficialmente il Cartellone del Modica Summer Fest 2020. E’ stato scelto il film campione di incassi del 2009 che fa sempre registrare numeri importanti ogni volta che viene trasmesso in prima serata sulle reti nazionali. La proiezione comincerà alle 22:00, l’accesso alle auto sarà consentito a partire dalle 21:30 e fino all’inizio del film. Una volta cominciato non sarà consentito l’accesso di altre vetture per non disturbare gli spettatori. L’ingresso è gratuito. Potranno accedere solo 100 autovetture quindi sarà necessario prenotarsi inviando un messaggio whatsapp al numero 320 4626686 dove bisogna indicare il nome e cognome di chi prenota e il numero di targa dell’auto che si utilizzerà per accedere al drive in. È obbligatorio disporre di un’autoradio perché l’audio del film verrà inviato attraverso una frequenza che verrà comunicata sul grande schermo prima dell’inizio della proiezione. In questo modo ognuno ascolterà il film all’interno del proprio abitacolo non disturbando le abitazioni vicine. Gli altri appuntamenti del Drive-In sono:

23 luglio Dirty Dancing

30 luglio Nuovo Cinema Paradiso

05 agosto Il traditore

13 agosto Scarface

20 agosto La grande bellezza

27 agosto Pulp Fiction