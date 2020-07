Con le note di AffacciaBedda ieri sera si è chiuso il Donnafugata Street. L’amore genuino, il legame viscerale con la Sicilia e la passione per il teatro in quanto casa dell’arte e della bellezza sono adesso liberi di continuare il loro viaggio, dopo che l’alito di vita di questa meravigliosa iniziativa li ha generati. Ragusa Ibla ha accolto cinque serate straordinarie, pensate e realizzate da due donne a cui questa terra deve tanto in termini di impegno per la cultura, le sorelle Vicky e Costanza DiQuattro, che sono uscite dal loro ruolo di direttrici artistiche di un teatro fisico, il Donnafugata appunto, per diventare ideatrici di un teatro itinerante che invadesse le strade e le piazze, che andasse a bussare alle porte della gente, che sfiorasse i cuori di chiunque incontrasse a tiro. È successo proprio questo: lo dimostrano il corteo che ha seguito Mario Incudine nelle sue serenate attraverso il centro del quartiere ibleo, lo dimostrano gli applausi e il silenzio assoluto con cui il pubblico rapito ha seguito lo spettacolo Invisibili. Memorie notturne del Val di Noto all’ex Distretto. Lo dimostra la partecipazione alla conversazione a sorpresa con la scrittrice Giuseppina Torregrossa e le riflessioni che hanno accompagnato i partecipanti fino a casa. Il Donnafugata Street è stato una scommessa vinta dal sapore ancora più zuccherino, il gusto della rinascita, se si pensa che è stato pensato in pieno lockdown e realizzato non appena le normative lo hanno permesso. È stato la rivincita attraverso la cultura su quel declino emotivo a cui la pandemia stava condannando tutti noi. Il ritorno alla vita di cui si sentiva un bisogno profondo, un respiro a pieni polmoni di speranza e di fiducia.

