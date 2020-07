Sabato 18 Luglio scorso ,presso il Resort “ LE GRAMOLE “ nella superba cornice naturalistica della Valle degli Iblei , si è tenuta la rituale cerimonia del Passaggio della Campana del Club service INNER WHEEL MONTI IBLEI ,per l’anno socale 2020/2021 .Al timone del Club è stata chiamata Giiovanna Cassarino Ciarcià che succede a Rosanna Fiorito Favaccio ,presidente brillante ed entusiasta che ha perseguito gli ideali più veri e che ha approfondito profili conoscitivi meno noti ,uno per tutti la disabilità giovanile in area iblea .Al tocco del nuovo anno sociale la neo Presidente Giovanna Cassarino Ciarcià ha espresso I più vivi ringraziamenti al Club tutto per la carica conferitale .Le notevoli doti personali e le alte competenze maturate nelle Istituzioni saranno pre-requisiti fondamentali di tutte le iniziative in cantiere e brevemente esposte nel corso della propria allocuzione ,sempre improntata a spirito di servizio e rivolta al sociale .L’anno che si preannuncia ,dopo la nota grave crisi COVID-19 , è pertanto, foriera di grande aspettative e speranze ,nel solco del cambiamento che contraddistingue il tema dell’anno sociale .All’evento ,molto partecipato , ha presenziato anche la dottoressa Giusy Agnello , Questore di Ragusa ,che ha rivolto un indirizzo di saluto alla neo- Presidente ed al Club .