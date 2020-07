Uno Star Trail, effettuato a San Giacomo (Ragusa) presso la Masseria Musso. Lo scatto, suggestivo, è di Filippo Galati.

Il Muragghiu è una costruzione derivante dallo spietramento del terreno, le pietre non utilizzate né per i muri a secco, né per le altre costruzioni venivano accatastate così da formare torri coniche. Questo in particolare pare risalga ad un periodo compreso tra il XV e il XVI secolo, ed è uno dei più imponenti del ragusano.

In basso è possibile vedere anche la scia della Stazione Spaziale Internazionale

Lo star Trail è la fusione di 420 scatti effettuati nell’arco temporale di poco più di 2 ore.

I dati di scatto:

Sony A7III + Samyang 14mm FE 2.8 @f3.2, 15sec, ISO 800 (400 scatti intervallati tra loro di 5 sec)