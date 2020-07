E’ in programma venerdì la celebrazione dell’Ottava del Carmine. Dopo la festa che, a Ragusa, si è tenuta giovedì scorso, al santuario di piazza Carmine, l’attenzione è adesso tutta concentrata sulle celebrazioni del 24 luglio. In particolare, alle 17,30 ci sarà il rito dell’adorazione mentre alle 18 è in programma la recita del Rosario. Alle 18,40, poi, il Vespro mentre alle 19 è fissata la santa messa che sarà celebrata da don Giorgio Occhipinti, direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute. Tra le iniziative previste in questo fine settimana, inoltre, sabato 26, alle 12,30, si terrà un pranzo di beneficenza con bambini, famiglie e volontari dell’associazione Arca Nostra. I Padri carmelitani ci tengono a fare passare un messaggio di solidarietà a maggior ragione in un periodo storico come quello attuale in cui ci si sta confrontando con i danni causati dalla pandemia. Lunedì scorso, intanto, sempre al santuario, è stata celebrata la festa di Sant’Elia profeta con una santa messa che ha contemplato la partecipazione di un buon numero di fedeli, tutti distanziati nel pieno rispetto delle norme anticontagio. Le celebrazioni di venerdì, quindi, chiuderanno il programma dei festeggiamenti che quest’anno si sono tenuti senza la processione del simulacro per le vie del centro storico cittadino così come accade di solito.