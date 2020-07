E’ uscito ieri il video di “Come Mai”, il nuovo singolo di Roberta Cassarino ed è subito un successo. Sulla trap di Lorenzo Meli il video che accompagna l’uscita di “Come Mai” vede una Roberta Cassarino che si trasforma da ragazza angelo a dark lady, per raccontare una storia finita male che non ha lesinato dolore ma che trova riscatto nella bellezza dei sogni di Roberta. Un singolo che ha subito scatenato i fan di Roberta su Spotify, Instagram e sulle piattaforme sulle quali è uscito grazie alla Meo Label di Paolo Li Rosi che ne sigla l’etichetta. Un successo per il ritmo che intriga e per il brano scritto dalla stessa Roberta sulla base trap di Lorenzo Meli.

“Con le parole tu sai avvelenarmi ma il mio antidoto sa risanarmi”, una delle frasi più forti di ‘Come Mai’ da cui esce fuori come dice Roberta:

“il rancore per un dolore provocato e che ha comunque trovato l’altro lato di me, una donna forte che nonostante tutto si rialza e combatte per i suoi sogni e per il suo futuro”.

Il video, che rispecchia la copertina del singolo, si muove da una camera da letto con una finestra sullo sfondo, alla diga di Santa Rosalia, fino ad uno studio fotografico. Protagonista Roberta Cassarino e i due volti di una ragazza che si ritrova da ‘angelo’ a ‘combattente’, “tu mi hai tagliato le ali” è un altro verso toccante del singolo “Come Mai”.

“Ringrazio Lorenzo Meli -conclude Roberta Cassarino- che ha realizzato la base del singolo, Davide Rosano per la regia del video, per il supporto e la collaborazione Andrea Zenzaro, Marta Meli, Nuccio Depetro, Ludovica Lauria che è stata anche la makeup artist. Non posso non ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuta, in primis la mia famiglia, e tutti coloro i quali continuano a scrivermi e a lasciare dei commenti che mi riempiono il cuore di gioia.”

Guarda il video di “Come Mai” di Roberta Cassarino su YouTube al link