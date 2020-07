Con la celebrazione eucaristica di affidamento dei malati si sono conclusi, ieri sera a Ragusa, i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. La santa messa è stata presieduta dal direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, don Giorgio Occhipnti, il quale ha avuto modo di sottolineare che “negli angoli oscuri della nostra vita, soprattutto quando aleggiano momenti di scoraggiamento e di sofferenza fisica e spirituale, la Madonna ci offre lo scapolare, segno della sua silenziosa presenza e della sua materna protezione”. Numerosi i fedeli che, in queste giornate, rispettando le indicazioni sulle norme anticontagio, hanno partecipato ai riti religiosi, attestando la propria devozione nei confronti della Madre di Dio. Anche ieri, per l’Ottava del Carmine, numerose le presenze, a testimoniare il sentimento di affetto che lega i ragusani alla Madonna del Monte Carmelo. Le celebrazioni di quest’anno si sono tenute senza la consueta processione del simulacro per le vie del centro storico cittadino.

Un epilogo delle varie iniziative inserite nel programma è rappresentato, quest’oggi, dal pranzo di beneficenza che, alle 12,30, si terrà in convento con bambini, famiglie e volontari dell’associazione Arca Nostra.