E’ avvenuto in tarda serata lo sbarco dei 108 migranti ai quali è stato subito eseguito il test sierologico per accertare l’eventuale presenza di Covid-19.

L’unico migrante sul quale esiste qualche dubbio è stato immediatamente isolato e sarà sottoposto, a breve, a tampone per chiarire definitivamente le sue condizioni.

Le operazioni di sbarco sono avvenute con la massima sicurezza e tutto si è svolto nella correttezza più assoluta.