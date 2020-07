Le spiagge di Marina di Modica e Maganuco scelte dalle tartarughe Caretta Caretta.

In provincia di Ragusa, attualmente, sono stati censiti 12 nidi dislocati nei quasi 50 km di costa. Di questi ben 6 sono presenti in territorio modicano, le cui spiagge non raggiungono neanche i 3 km di estensione. Una concentrazione altissima.

Già lo scorso anno la deposizione di oltre 100 uova da parte della Caretta Caretta era stato seguito con grande attenzione da parte dei bagnanti e da parte del personale qualificato di WWF che, come quest’anno, avevano recintato la zona per proteggerla dalla persone.