Nella serata del 27 giugno 2020, a Villa Criscione, alla presenza di numerose autorità lionistiche, civili, soci e ospiti di altri club service, si è celebrato il “Passaggio della Campana” del Club Lions Ragusa Host tra il presidente relativo all’anno sociale 2019-2020, dott.ssa Letizia Gerotti, ed il presidente incoming relativo all’anno sociale 2020-2021, dott. Giuseppe Sapienza.

In tale elegantissima serata, carica di emozione, la Presidente uscente Letizia Gerotti ha insignito virtualmente, con un collegamento via web, la dott.ssa Cetty Castilletti della più prestigiosa onorificenza del Lions Club International, la Melvin Jones Fellow.

Il premio il Melvin Jones Fellow è la più alta onorificenza istituita dalla Lions Club International Foundation – unica istituzione di servizio con diritto di voto alle Nazioni Unite – per gratificare le persone, in segno di riconoscimento dell’impegno profuso per azioni svolte a favore della collettività. Il riconoscimento consiste in una targa bronzea ed un distintivo.

La ricercatrice dello Spallanzani, Concetta Castilletti, di Ragusa, lo ha ricevuto per aver, insieme al team dell’Istituto, isolato il coronavirus aprendo la strada alla diagnosi e forse anche ad un vaccino.

La premiazione della Dr.ssa Castilletti si concretizzerà domani 29 luglio 2020 in presenza del Past President, del Presidente incoming, dei soci LIONS e del Sindaco che ha messo a disposizione per l’evento la residenza municipale.