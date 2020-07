Sono quasi tutti stranieri i positivi al covid ad oggi in provincia di Ragusa: si tratta di alcuni migranti sbarcati in questi giorni, tutti in isolamento all’hotspot del porto di Pozzallo, e un marinaio rumeno di una nave mercantile ricoverato al covid hospital Maria Paternò Arezzo di Ragusa.

I contagiati sono stati isolati dal resto dei migranti.