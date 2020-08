Una quarantina di migranti sono riusciti a fuggire dall’hot spot di Pozzallo dove attualmente ci sono 29 persone in isolamento perche’ positive al covid 19. Si sono dileguati nella zona industriale di Pozzallo. Il sindaco, Roberto Ammatuna, ha informato la cittadinanza sostenendo che si sia trattato di una fuga dal padiglione centrale della struttura in cui al momento non ci sono migranti positivi. Le forze dell’ordine stanno pattugliando il territorio. Alcuni migranti sarebbero rientrati autonomamente e altri sarebbero stati individuati e ricondotti al centro. Ancora impossibile conoscere il numero esatto di coloro che hanno abbandonato la struttura.