Proseguono, ed entrano nel vivo da domani, le celebrazioni in onore della Madonna di Portosalvo, patrona di Marina di Ragusa. Dopo i riti liturgici che si sono consumati nel fine settimana e che hanno contemplato la partecipazione di numerosi fedeli e devoti, tutti nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale, oggi, dopo la santa messa di questa mattina, alle 18,15 ci sarà la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna mentre a seguire, alle 19, è in programma la celebrazione eucaristica. Ma da martedì 11 agosto, quindi domani, si entra nel vivo con il triduo di preparazione alla festa che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, sarà senza processione a mare e senza il corteo con il simulacro lungo le strade della frazione rivierasca di Ragusa. In particolare, domani, alle 8 ci sarà la celebrazione eucaristica e alle 18,15 la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna mentre alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Giovanni Filesi. Mercoledì, inoltre, il copione liturgico sarà ripetuto, quindi santa messa alle 8 e recita del Rosario con coroncina alla Madonna alle 18,15, e anche in questo caso, alle 19, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Filesi. Il parroco della chiesa Santa Maria di Portosalvo, il sacerdote Riccardo Bocchieri, evidenzia che nessuna persona è autorizzata alla raccolta di offerte per i festeggiamenti in onore della Madonna di Portosalvo e che in chiesa ci sarà una cassetta ai piedi del simulacro dove è possibile lasciare le offerte. “Questa festa – ribadisce padre Bocchieri esplicitando un concetto che aveva già trovato spazio nel suo messaggio ai fedeli per l’edizione 2020 delle solenni celebrazioni – ci deve fare riflettere sul momento storico e sociale che stiamo tuttora vivendo e quanto ha bisogno l’uomo di vivere unito al suo Signore nei momenti di prova. Ecco perché chiediamo ancora una volta alla nostra Madre del Cielo, e lo facciamo da figli, la sua protezione e di tenderci sempre l’ancora di salvezza della nostra vita, Gesù Cristo”. Giovedì scorso, è stato il solenne scampanio a dare inizio al Novenario che andrà avanti sino alla vigilia della solennità della beata vergine Maria Assunta in cielo in programma per Ferragosto.