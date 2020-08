Le celebrazioni in onore della Madonna di Portosalvo, patrona di Marina di Ragusa, entrano nella fase clou. Domani, giovedì 13 agosto, alle 8, nella chiesa della frazione rivierasca, ci sarà la santa messa. Alle 18,15 la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna, quindi alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Gianni Mezzasalma a conclusione del triduo in preparazione alla festa. Dalle 21 alle 23, poi, l’adorazione eucaristica in chiesa. Venerdì 14 agosto, invece, è fissata la vigilia della solennità della Beata Vergine Maria Assunta in cielo. Alle 8 la celebrazione eucaristica, alle 19,15 il Rosario e la coroncina alla Madonna, alle 20 la santa messa in chiesa, alle 22 la veglia mariana in onore a Maria Santissima di Portosalvo mentre dalle 23 alle 24 la chiesa resterà aperta per la visita alla Madonna affinché i fedeli possano rendere il proprio devoto omaggio. Quindi, sabato 15 agosto, è prevista la solennità della Beata Vergine Maria Assunta in cielo. Questo il corposo programma delle celebrazioni. Le sante messe in chiesa sono previste alle 8, alle 9, alle 10 e alle 11. Dalle 17,30 alle 22,30 la chiesa resterà aperta per la visita alla Madonna e per far sì che ciascuno renda il proprio devoto omaggio. Alle 19, poi, la celebrazione eucaristica nel giardino delle suore, alle 20 la celebrazione eucaristica in chiesa. Si continua alle 20,30 con la celebrazione eucaristica nel giardino delle suore mentre alle 21 la santa messa si terrà presso casa Bachelet. Il parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri, precisa che, a causa dell’emergenza sanitaria e in ossequio ai decreti vescovili, il 14 agosto non ci sarà la santa messa in piazza Torre con la fiaccolata mentre il 15 agosto non si terrà il tradizionale gioco del legno a mare, l’imbarco al porto e la processione con il simulacro della Madonna. La parrocchia, inoltre, chiarisce che nessuna persona è autorizzata alla raccolta di offerte per i festeggiamenti in onore della Madonna di Portosalvo e che in chiesa ci sarà una cassetta ai piedi del simulacro dove sarà possibile lasciare le proprie offerte.