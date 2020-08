Artista eccentrico e innovativo, Giuseppe Stornello si è cimentato nella scrittura, mettendosi alla prova con un testo che è una raccolta di pensieri e riflessioni e ha voluto condividere questa esperienza con il pubblico presente al Piper di Torre di Mezzo, venerdì scorso.

Stornello sfugge ad ogni denominatore di brand e preferisce una traiettoria parallela ma ancora più immoralistica rispetto alle strategie di pubblicità e marketing più note.

“Mi inserisco sulla scia di Hirst, Koons e Maurizio Cattelan per citare tre Artistar del nostro tempo -spiega Stornello-. Quello che potrebbe apparire, nella mia arte, come provocatorio e essenziale è un invito all’approfondimento, alla ricercatezza e allo studio. È quello che io stesso faccio proponendo e, a volte, riproponendo delle soluzioni artistiche che non seguono alcuna linea classica o moderna.”

Stornello esordisce alla biennale del 2019 presentata da Vittorio Sgarbi con una lapide con su scritto ‘World’ (mondo). “Erano passati -dice Stornello- 60 anni da quando Piero Manzoni aveva capovolto un piedistallo scrivendoci sopra ‘La base del mondo’, facendo del mondo un’opera d’arte. Con ironia e consapevolezza ho deciso di rovesciare l’emblematico gesto del grande artista.”

Non era passato molto tempo dalle prime operazioni abusive di Stornello in biennale di Venezia, e dagli happening funesti per i quali è stato cacciato fuori dopo aver piazzato pupazzetti del cartone animato “Le avventure di Tin Tin”, come racconta Stornello, “in posizione da tuffo come se tentassero il suicidio”.

Né tanto tempo era passato da quando l’artista di Acate si era presentato alla Pinacoteca di Brera come fosse un ladro per escogitare un finto furto, ovviamente autorizzato, equipaggiato da guanti di ispezione e un amico che documentasse l’intera l’operazione chiamando il tutto “Operazione Lupin”.

Sulla scia di un ‘Lupin’ contemporaneo Giuseppe Stornello torna sulle scene con “Pensieri in Affitto”, ‘rubando’ e rivisitando il pensiero dei più antichi filosofi e accostandolo alla contemporaneità di un giovane che ha già deciso di capovolgere le sue stesse idee.