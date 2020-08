Un primo passo per la ricostruzione del ponte sul fiume Ippari nella strada provinciale Vittoria-Santa Croce dove da più di due anni si è registrato un cedimento della carreggiata perché i piloni del ponte si sono ammalorati. Le analisi geologiche e geognostiche hanno poi confermato che il ponte va abbattuto e ricostruito e quindi si è reso necessario procedere ad un bando per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza del ponte che prevede il suo abbattimento e la sua ricostruzione. Il bando per la progettazione è stato aggiudicato all’operatore ‘Antomar Engineering Srl’ con sede a Pollina, nel palermitano che su una base d’asta di 39 mila e 802 euro ha fatto un ribasso d’asta del 10,50% per un importo complessivo di 35 mila e 623 euro.