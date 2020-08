E’ stata una festa diversa dagli altri anni ma non per questo meno intensa spiritualmente. E’ mancata la processione a mare, il corteo per le vie della frazione rivierasca, sono mancate tutte quelle manifestazioni esterne che a metà agosto davano anche un segnale alla collettività circa il fatto che le celebrazioni in onore della Madonna di Portosalvo, patrona di Marina di Ragusa, stavano entrando nel vivo. Stavolta, invece, i riti sono stati consumati all’interno della chiesa e negli altri luoghi di culto che, nel rispetto delle norme antiCovid, hanno fatto registrare la presenza di numerosi fedeli e devoti. In particolare, sabato scorso, quando liturgicamente è caduta la ricorrenza della solennità della Beata Vergine Maria Assunta in cielo, le celebrazioni sono risultate molto partecipate. Da metà pomeriggio sino a tarda sera, poi, la chiesa è rimasta aperta per la visita alla Madonna e per far sì che ciascuno dei fedeli potesse rendere il proprio devoto omaggio al venerato simulacro. Le celebrazioni eucaristiche più partecipate della giornata sono risultate quella tenutasi nel giardino delle suore e quella serale ospitata, invece, nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo. Per il resto, è stato molto stimolante, sul piano spirituale, il triduo di avvicinamento alla festa nel corso del quale sono state approfondite, con i sacerdoti Giovanni Filesi e Gianni Mezzasalma, le peculiarità distintive della Vergine, la sua costante fede nel disegno di Dio e la capacità di Maria di rispondere in maniera efficace a quella che è stata una chiamata che avrebbe sconvolto la vita di chiunque ma non quella di una persona che da subito ha compreso che avrebbe dovuto seguire una scelta che era stata compiuta per il bene dell’umanità e che andava oltre la normale comprensione. Il parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri, si ritiene soddisfatto per i messaggi che sono stati trasmessi ai fedeli, a maggior ragione in un periodo molto complicato come quello attuale. La parrocchia, inoltre, si è organizzata per la raccolta di offerte per i festeggiamenti in onore della Madonna di Portosalvo attraverso una cassetta ai piedi del simulacro dove è stato possibile lasciare le proprie offerte.