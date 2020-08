Il Consiglio Direttivo del Centro Socio Culturale Polisportiva Pedalino, riunitosi in data 10 agosto 2020 ha deliberato, con grande rammarico e amarezza, di annullare l’edizione 2020 di “SWEET PEDALINO – 34ᵃ Sagra della Vendemmia” a motivo della difficile situazione originata dal Coronavirus. Dal 1987 per la prima volta si è costretti a rinunciare alla organizzazione dell’importante manifestazione.

Sono molteplici le motivazioni che hanno portato il Consiglio Direttivo a prendere questa decisione dolorosa, concordata anche con l’amministrazione comunale. In un evento come la Sagra della Vendemmia, che richiama migliaia e migliaia di visitatori, è impossibile rispettare le giuste misure precauzionali per contrastare il suddetto virus. È, questa, una decisione assunta con grande senso di responsabilità per contribuire a tutelare la salute di tutti.

Si sta comunque pensando di realizzare ugualmente qualcosa, da proporre via web, durante il periodo in cui tradizionalmente si svolge la manifestazione.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo hanno auspicato che al più presto si possa uscire da questo lungo momento di disagio e ritornare con serenità alle normali attività, lavorative e sociali della nostra Pedalino. Il Consiglio Direttivo si è detto già pronto per organizzare, con maggiore grinta, l’edizione 2021 della Sagra della Vendemmia.