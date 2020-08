Un ferragosto caldo non solo per le temperature alte ma anche per i numeri di contagi registrati nella nostra provincia.

Avevamo aggiornato la situazione al 14 agosto con un numero 38 positivi, oggi, 17 agosto, la situazione vede, purtroppo, un incremento di altri soggetti positivi. Nello specifico si tratta di: contagi riferiti al cluster casa di riposo di Modica con un totale di otto (8) positivi di cui: 6 ospiti e 2 operatori. Cinque anziani di questi sono stati ricoverati nel reparto di Malattia Infettive dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo”.

Ricordiamo che un altro anziano della casa di riposo è attualmente ricoverato al San Marco di Catania, già da qualche giorno. Per la precisione è stato il primo ad accusare sintomi gravi.

Rimangono ricoverati il rumeno e la signora albanese all’ospedale Maria Paternò Arezzo e il signore proveniente dal Bangladesh al San Marco di Catania. Per un totale di 3.

Il resto dei positivi si trova in isolamento domiciliare:

Ispica: 2

Marina di Ragusa: 2

Modica: 11

Pozzallo: 9

Ragusa: 14

Sampieri: 2

Scicli: 2

Scicli – Donnalucata: 2

Scicli – Sampieri: 1

Vittoria: 5.

Totale complessivo: positivi in quarantena 50 + 9 ricoverati = 59.

Avevamo scritto e detto che la situazione non va sottovaluta e lo ribadiamo oggi, a maggiore ragione, visto i risultati di questi ultimi giorni.

Ancora una volta la Direzione Strategica rivolge un appello a tutti affinché si rispettino le regole e gli accorgimenti: indossare la mascherina, rispettare il distanziamento, evitare assembramenti, lavarsi le mani e tanta cautela e responsabilità. Solo così si potrà evitare il contagio.

A oggi sono stati effettuati 21567 tamponi, dall’inizio della pandemia, grazie al lavoro instancabile del personale del Dipartimento di Prevenzione e del Laboratorio Analisi.