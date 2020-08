Il caso di positività a Monterosso Almo arriva anche in Comune: in via del tutto precauzionale, infatti, il sindaco Salvatore Pagano ha disposto la chiusura del Comune in quanto la donna positiva è una ragazza figlia di un dipendente comunale.

In attesa che vengano effettuati i tamponi ai genitori, è stata disposta la chiusura precauzionale degli uffici, tranne che per i servizi essenziali.