Grave incidente stamani sulla Ragusa-Mare. A restare ferito, un ciclista che, successivamente, dopo essere stato soccorso è stato trasferito in elisoccorso a causa di un’emorragia cerebrale. L’incidente di è verificato in contrada Cerasella.

La donna al volante del mezzo si è subito fermata per prestare i primi soccorsi. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.