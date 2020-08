Alfio Antico in concerto a Scicli questo venerdì 21 e sabato 22 agosto nella suggestiva Villa Penna. Una doppia data che apre il preludio della undicesima edizione del Marranzano Word Fest in programma poi a Catania dall’11 al 13 settembre. Ma questa edizione viene appunto anticipata da alcuni appuntamenti, primi tra tutti i due concerti che Alfio Antico terrà a Scicli dove tra l’altro questo pomeriggio 20 agosto alle 19,30, al Chiostro del Carmine, sarà presente per la presentazione del libro “Il dio tamburo” che il giornalista Giuseppe Attardi ha a lui dedicato mettendo in risalto le sue doti artistiche e la sua storia. L’ingresso è libero ma è richiesta la prenotazione attraverso questo link https://bit.ly/323kD4q

Gli organizzatori del Marranzano World Fest hanno scelto di coinvolgere già a Scicli il noto artista siciliano Alfio Antico perché incarna perfettamente la mutevole identità della musica popolare siciliana ed italiana, che partendo da radici ben salde nelle profondità ancestrali della tradizione orale del mondo rurale, contadino e pastorale, si sviluppa organicamente, in modo sempre nuovo, sempre attuale, sempre necessario, nelle innumerevoli pieghe della cultura contemporanea e della società della comunicazione globale.

Nella incantevole città barocca di Scicli, patrimonio dell’Unesco, si svolgeranno i due concerti in programma a Villa Penna questo venerdì 21 agosto e sabato 22 agosto alle 21,30 dal titolo “Alfio Antico in solo per voce e tamburi”. In questo caso tramite questo link è possibile acquistare i biglietti https://bit.ly/2CLSZ3m

E’ opportuno sottolineare che tutti gli eventi in programma seguiranno in modo rigoroso tutte le precauzioni e le normative vigenti per la prevenzione anti-covid. La capienza di tutte le sedi è stata opportunamente ridotta per garantire il distanziamento fisico. Raccomandata dunque la prenotazione o l’acquisto in prevendita, obbligatorio l’uso delle mascherine durante l’accesso e la fruizione dei servizi bar e ristoro. Il programma completo dell’11ª edizione è consultabile sul sito ufficiale del festival www.marranzanoworldfest.org e dell’Associazione Muscale Etnea www.ame.ct.it che produce la manifestazione ideata e diretta dal musicista ed etnomusicologo catanese Luca Recupero con l’Associazione MoMu Mondo di Musica, ed in collaborazione quest’anno con il Comune di Scicli e con il Taranta Sicily Fest.

Tutti i dettagli degli eventi che costituiscono il preludio al MWF 2020 è possibile reperirlo su https://mailchi.mp/61955f0e0997/prossimi-concerti-dell-ame-a-catania-3787333

Dopo Scicli, infatti, il preludio si concluderà a Catania, ai Mercati Generali, con un grande concerto in programma sabato 29 agosto per la presentazione dell’ultimo album “Trema la terra”, in cui Alfio Antico guida un nuovo quartetto in bilico tra rock, sperimentalismo ed elettronica, arricchito dalla partecipazione straordinaria di Cesare Basile, produttore artistico dell’album.

Giuseppe Attardi per raccontare l’artista siciliano lo descrive così: “Alfio Antico è fuor di dubbio una leggenda vivente. La sua storia artistica è intrinsecamente legata alla sua storia personale; in lui non esiste alcuna scissione tra il suo vissuto e il suo essere artista.

Le sue liriche, la sua voce, la sua mano sul tamburo formano uno strumento musicale unico. Non esistono in lui virtuosismi fini a se stessi; la sua esibizione è la rappresentazione fedele di se stesso e del suo mondo ancestrale, mai passato.

Alfio Antico va all’essenza senza rincorrere virtuosismi o arrangiamenti sofisticati; i suoi racconti sono protagonisti, il suono del suo tamburo è l’alfabeto con cui costruisce la sua narrazione.

Possiede più di 200 tamburi, tutti rigorosamente costruiti e intarsiati da lui, a mano. Ogni tamburo rappresenta un momento della sua vita e ogni tamburo è presente in scena con la sua personalità e il suo suono unico”.