Nella mattinata dello scorso 19 agosto la Polizia di Stato ha tratto in arresto F.P. di 38 anni, residente a Vittoria, già noto alle Forze dell’Ordine, per stalking ai danni dell’ex moglie e minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I fatti si sono verificati alle ore 9.00 circa, quando presso la Sala Operativa del Commissariato perveniva una telefonata di aiuto da parte di una donna che, invitata a presentarsi lo stesso giorno presso quegli uffici, per riferire in merito alle condotte persecutorie subite dalla stessa ad opera del marito, già dallo scorso mese di giugno, raccontava all’Operatore di trovarsi alla guida della propria autovettura e di essere seguita dall’ex coniuge che tentava di impedirle di presentarsi in Commissariato. Giunte le due autovetture nel piazzale del Commissariato gli Agenti, notando F.P. scendere dalla macchina e dirigersi in atteggiamento aggressivo verso l’ex moglie, intervenivano prontamente. Alla vista dei Poliziotti l’uomo inveiva anche nei loro confronti, minacciandoli.

Mentre alcuni Agenti provvedevano a mettere al sicuro la donna all’interno degli Uffici di polizia, il soggetto veniva tratto in arresto per i reati di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie e minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.