E’ una delle feste più attese della provincia, ma quest’anno a causa del Covid e dei recenti aumenti di contagi, non ci sarà. L’amministrazione comunale di Ragusa, ha deciso di non organizzare quest’anno l’Addio all’estate, che si tiene a Marina di Ragusa in settembre a conclusione degli eventi estivi. Il motivo, è legato all’impossibilità di garantire i distanziamenti e gli assembramenti durante un’occasione di questo tipo.