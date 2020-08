Altri 44 positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi in Sicilia sale così a 828, dei quali 775 in isolamento domiciliare e 53 persone in ospedale di cui 8 in terapia intensiva (dato stabile).

Nel dettaglio: dei 44 positivi 7 sono migranti (tutti a Ragusa che ha un totale di 10 positivi). Ma ce ne sono 16 nuovi a Catania, uno ad Agrigento, 8 a caltanissetta, uno a Messina, sei a Palermo e due a Siracusa.