E’ stata disposta con apposita ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, di chiudere tutti gli HotSpot e i centri di accoglienza esistenti a partire da domani, 24 agosto.

I migranti dovranno essere trasferiti altrove tramite dei ponti aerei.

“L’Europa fa finta di niente e il governo nazionale ha deciso -malgrado i nostri appelli- di non attuare i decreti vigenti e di non chiudere i porti, come invece ha fatto lo scorso anno con il decreto interministeriale Interno-Difesa-Trasporti”, dichiara Musumeci.

Non si esclude che tale ordinanza venga impugnata a Roma.