“Autori & Libri – Conversando a Sampieri” ospiterà oggi alle 19.00 al PataPata a Sampieri, presso lo spazio incontri, la presentazione di un’opera prima, quella della giornalista catanese Sarah Donzuso: “Da sempre per sempre. Due amiche. Un viaggio e un segreto” che converserà con la collega Viviana Sammito.

I segreti possono logorare l’anima. Lo sa bene Adele, che da troppi mesi nasconde un atroce segreto che le ha man mano spento la voglia di vivere. E che le ha fatto smettere di guardare negli occhi le amiche più fidate, Giorgia ma anche Valeria. Ha paura che il loro sguardo possa penetrare l’anima e squarciare quel velo di finzione che ha dovuto indossare.

Ma i segreti vanno affrontati. Adele proverà a farlo attraverso un viaggio, non solo fisico ma anche metaforico, attraverso cassetti del passato che vanno riaperti: con lei Giorgia, l’amica di sempre. Per riscoprire il valore dell’amicizia. E un’isola, che sarà approdo ma anche scoperta. Riuscirà Adele a svelare il dolore che porta dentro?

Sarah Donzuso, classe 1982, catanese di nascita, siciliana innamorata della sua terra: perché essere siciliani è uno stato d’animo. Al giornalismo, che pratica dal 2004, ha unito da un anno l’insegnamento. Ama comunicare, si occupa di uffici stampa e di programmi televisivi (dei quali cura i testi, oltre alla conduzione). Ama le sfide, poter raccontare la sua terra come quando porta nelle case del mondo – attraverso dirette televisive – le feste patronali più belle della Sicilia, a cominciare dalla festa di Sant’Agata. “Da sempre e per sempre” è il primo libro: in passato ha partecipato a vari concorsi letterari, presentando poesie o racconti brevi.

Prossimo appuntamento con “Autori & Libri – Conversando a Sampieri” mercoledì 26 agosto, sempre alle 19.00. Il prof. Francesco Pira presenterà “Fake News – Manuale semiserio di sopravvivenza” (Edizioni Medinova), scritto a quattro mani con Raimondo Moncada. Converserà con l’autore il giornalista Bartolo Lorefice.