Incidente stradale autonomo ieri pomeriggio in Via Gianforma a Frigintini. Un’ Alfa 146 condotta dal 50enne I.G. , alla guida di un’Alfa, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, ha perso il controllo del mezzo al invadendo la corsia opposta di marcia. Il mezzo ha sbattuto contro un muro di calcestruzzo e poi ha piegato un palo per l’illuminazione pubblica. Sul posto il 118 e la polizia locale. L’uomo è stato giudicato guaribile in 10 giorni.