A causa dell’emergenza sanitaria in corso, la tradizionale Festa del Pomodoro di Pachino, quest’anno diventa digitale. L’appuntamento è per il 29 agosto sui canali social del Consorzio su cui verranno organizzate una serie di attività di informazione con contributi video pensati per rafforzare l’identità digitale di un prodotto unico per caratteristiche organolettiche, nutritive e salutari. La zona compresa tra Pachino, Portopalo di Capo Passero e Noto, in provincia di Siracusa, e Ispica in provincia di Ragusa, dove viene coltivato il pomodoro di Pachino IGP, ha infatti un terreno con un microclima unico. La nuova versione della Festa sarà quindi l’occasione per promuovere e raccontare ai turisti e non solo qual è la vocazione in cucina di questo pomodoro inimitabile e di scoprire in maniera “virtuale” le sue proprietà e potenzialità.

“Abbiamo lavorato all’edizione 2020 della Festa del Pomodoro di Pachino IGP fino all’ultimo minuto possibile ma vista l’impossibilità di svolgere l’evento anche in forma ridotta o con l’opzione del “distanziamento sociale” abbiamo ritenuto di rimandare la prossima edizione della Festa al 2021. In questo momento ci teniamo a voler salvaguardare la sicurezza dei nostri visitatori che vengono da ogni parte di Italia e del Mondo. Ma non li lasceremo soli, quest’anno abbiamo deciso di ritrovarci insieme in un appuntamento digitale sulle nostre pagine social per ritrovare i luoghi e le tradizioni che sono protagonisti della nostra festa.” spiega Salvatore Lentinello, Presidente del Consorzio.

Nell’ambito della Festa digitale del Pomodoro di Pachino IGP verranno veicolati contenuti multimediali, fotografici e video, che contribuiranno a raccontare le caratteristiche nutritive e organolettiche del Pomodoro di Pachino IGP e del suo territorio di produzione. “Queste attività rafforzeranno l’identità digitale di un prodotto unico per caratteristiche organolettiche, nutritive e salutari, per raccontare la sua storia e la sua notorietà che lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo, nel suo contesto territoriale” continua Sebastiano Barone, Direttore del Consorzio.

“Voglio dedicare questa edizione speciale digitale della Festa del Pomodoro di Pachino Igp 2020, a tutti i nostri produttori, che nel corso di questa emergenza sanitaria non hanno mollato un attimo, facendo arrivare sempre puntuali sulla tavola dei consumatori il nostro prodotto, tra mille difficoltà. Un evento tutto digitale nel quale faremo rivivere i momenti più belli delle edizioni passate, abbinati a momenti di informazione sul nostro prodotto, attraverso la testimonianza di chef e giornalisti del settore, proiettandoci così con fiducia nella nuova edizione 2021” conclude Maria Impera, responsabile e organizzatrice della Festa del Pomodoro IGP.